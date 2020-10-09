Куба открывает для туристов-иностранцев большинство провинций. Гавана пока закрыта

В провинциях возобновится международное авиасообщение, а все прибывающие будут обязаны сдать ПЦР-тест

Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро заявил, что большая часть острова откроется для международного туризма, начиная со следующей недели. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Границы Кубы были закрыты шесть месяцев, а теперь 13 из 15 кубинских провинций и муниципалитет Исла-де-ла-Хувентуд готовы принять туристов.

Отмечается, что столица Кубы Гавана пока останется закрытой для иностранных гостей, несмотря на то, что городу, судя по всему, удалось сдержать вторую волну инфицирования с помощью строгих мер, включая ночной комендантский час.

Сообщается, что система здравоохранения Кубы сдержала вспышку болезни и снизила смертность за счет госпитализации всех подтвержденных случаев, отслеживания и изоляции их контактов.

Государство оплатило размещение в изоляторах 115 000 человек с подозрением на COVID-19, а также контактировавших с заболевшими. Из них менее 5%, сдав тест, получили положительный результат на вирус.

По словам Марреро, в провинциях возобновится международное авиасообщение, а все прибывающие будут обязаны сдать ПЦР-тест.

Международный туризм – один из основных источников валюты для экономики Кубы.

Читайте также: Украинцы получат безвизовый режим с Сент-Винсент и Гренадинами

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.