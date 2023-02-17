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Кулеба: Ашан превратился в полноценное оружие российской агрессии

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2023, 16:28
Кулеба: Ашан превратился в полноценное оружие российской агрессии - Фото
Дмитрий Кулеба (фото – ЭРА)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретится с французской коллегой Катрин Колонной, чтобы обсудить ситуацию с французской сетью супермаркетов "Ашан". По данным расследования The Insider, магазин снабжал российскую армию своей продукцией под видом "гуманитарной помощи". Об этом Кулеба заявил в Twitter.

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The Insider, Le Monde и Bellingcat опубликовали совместное расследование, в котором говорится, что французская сеть супермаркетов "Ашан" с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины поставляла российским военным свою продукцию под видом "гуманитарной помощи".

Кроме того, журналисты-расследователи выяснили, что иногда поставки организовывались при непосредственном взаимодействии с местными органами власти.

Кулеба заявил, что планирует встретиться с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной по поводу ситуации.

"В прошлом году я призвал мир бойкотировать Ашан за то, что он не вышел из России и не прекратил финансирование военных преступлений. Однако реальность оказывается гораздо хуже: Ашан превратился в полноценное оружие российской агрессии", – говорится в сообщении.

Мілана Головань
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расследование франция армия гуманитарка ашан дмитрий кулеба
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