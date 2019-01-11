В плен к курдам мог попасть воевавший за ИГ украинец

Иллюстративное фото (EPA)

Кроме американского подростка, сирийские курды могли взять в плен гражданина Украины, который воевал за террористов из ИГ. Об этом сообщает Радио Свобода.

В МИД сейчас проверяют эту информацию, но дело осложняется тем, что пленение боевиков произошло на территории, которая не контролируется сирийскими властями - по этой причине украинское ведомство активно сотрудничает с Красным крестом в Сирии.

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Также сообщается, что вероятно взятому в плен гражданину Украины 27 лет и его зовут Аскар Зарманбетов.

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Курды пользуются поддержкой США: в декабре Америка заявила, что не выведет свои войска из Сирии, пока не получит гарантий их безопасности.

В ответ на это, президент Турции Реджеп Эрдоган резко раскритиковал заявление США и назвал его "подлой клеветой".