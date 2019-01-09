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09.01.2019, 17:03

Курды в Сирии заявили, что взяли в плен американского подростка

Курды в Сирии заявили, что взяли в плен американского подростка - Фото
Фото: ЕРА

Курдские повстанцы говорят, что подросток воевал на стороне Исламского государства

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Курдские повстанцы в Сирии заявили, что взяли в плен восьмерых иностранных джихаддистов, включая американского подростка. Об этом сообщает AFP.

Вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался встречаться с советником по национальной безопасности США Джоном Болтоном, раскритиковав американское предложение о том, что поддерживаемая США курдская группа сыграет ключевую роль в Сирии после вывода американских войск. 

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Ранее Болтон заявил, что США не выведут свои войска из Сирии, пока не получат от Турции гарантий безопасности для курдов.

4 января госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что военнослужащие Соединенных Штатов начали покидать Сирию. 

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Теги: джихаддист, Сирия, исламское государство, подросток, курды
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