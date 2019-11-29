Квасьневский рассказал, почему сына Байдена взяли в Burisma

Джозеф и Хантер Байдены (Фото: ЕРА)

Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, был взят в компанию Burisma из-за отца, но никогда не использовал связи с ним во время работы. Об этом рассказал экс-президент Польши и член наблюдательного совета компании Burisma Александр Квасьневский в интервью Associated Press.

"Я понимаю, что если меня зовут в какой-то проект, это не только потому, что я так хорош, а потому, что я Квасьневский, бывший президент Польши", - сказал он. - "Это все связано. Человек без имени - никто. Байден - это неплохо. Это хорошее имя".

В то же время, Квасьневский настаивает, что Хантер Байден был активным членом набсовета и действительно помогал компании.

Квасневский также рассказал, что компания никогда не пыталась использовать Хантера Байдена, чтобы получить что-то от администрации президента США. "Мы никогда не спрашивали его - и он никогда ничего не говорил о своем отце", - сказал Квасьневский.

Справка. Джозеф Байден является возможным соперником президента США Дональда Трампа на предстоящих в 2020 году выборах. Трамп требовал от президента Владимира Зеленского заявить о начале расследования якобы имевшей место в Burisma коррупции и связей Байденов с ней. По показаниям свидетелей, из-за этого требования была задержана военная помощь США Украине. Требования Трампа и задержка помощи находятся в центре расследования об импичменте, которое проводит Конгресс США.

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