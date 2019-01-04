Лавина в Норвегии: четверых туристов признали погибшими

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Четверых туристов из Финляндии и Швеции 4 января признали погибшими - через два дня после того, как они попали под лавину в Норвегии во время катания на лыжах. Об этом сообщает Reuters.

Лавина сошла 2 января в северном норвежском регионе Трумс - в районе, популярном среди лыжников. Там катались на лыжах три финна и швед.

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На следующий день спасатели заметили следы от лыж, ведущие в лавину, но не выходящие из-под снежных завалов. 4 января спасательный вертолет обнаружил два передатчика, которые используются лыжниками для определения их позиций при попадании в лавину.

"Это подтверждает наше предположение о том, что пропавшие попали в лавину. С тех пор прошло уже 38 часов, - заявила на пресс-конференции начальник полиции Трумса Астрид Элизабет Нильсен. - Мы считаем, что вероятности, что кто-либо из четверых пропавших выжил, нет".

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26 декабря сообщалось, что спасатели Закарпатья нашли в горах заблудившихся туристов. Двое сноубордистов из Львова потеряли ориентир, заблудились в районе горы Гимба Межгорского района и позвонили спасателям. По дороге к ним спасатели нашли потерявшегося лыжника из Киева.