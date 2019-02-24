Лавров о Японии: Условий для заключения мирного договора нет

Сергей Лавров (фото - EPA)

Условий для заключения мирного договора России с Японией нет. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью, побуликованном на сайте Минобороны РФ. Комментируя слухи о том, что во время визита президента РФ в Японию в июне этого года убдет подписано рамочное соглашение о мирном договоре, Лавров сказал, что не знает, о чем идет речь, не видел никаких рамочных проектов и вообще против искусственных сроков решения проблем.

Далее Лавров обвинил Японию в том, что она присодинилась в санкциям против РФ, на всех голосованиях в ООН выражает солидарность с США, а не с Россией, и у нее военный союз с Вашингтоном. В связи с этим глава российского МИД обвинил Японию в "несамостоятельности".

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В итоге Лавров сказал, что РФ будет продолжать "кропотливую работу".

В сентябре 2018 года президент РФ Владимир Путин призвал Японию подписать мирное соглашение с Москвой "без каких-либо условий" до конца года, чтобы попытаться решить долговременный территориальный спор. Япония отказалась от этого предложения.

21 января сообщалось, что Япония может заключить мирный договор с Россией, если та передаст ей два из четырех Курильских островов: Шикотан и Хабомаи. Что касается Итурупа и Кунашира, их передача сейчас выглядит нереалистично, считает Синдзо Абэ.