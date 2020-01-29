Лидер Палестины о плане Трампа: Мы говорим тысячу раз "нет"

Махмад Аббас: Мы не встанем на колени! (Фото: Alaa Badarneh/ЕРА)

Председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас раскритиковал мирный план президента США Дональда Трампа для Ближнего Востока. Об этом пишет АР.

Аббас заявил, что палестинцы по-прежнему привержены "прекращению израильской оккупации и созданию государства со столицей в Восточном Иерусалиме". "После бессмысленной чепухи, которую мы услышали сегодня, мы говорим тысячу раз "нет" сделке века", - сказал он, добавив, что "мы не встанем на колени и не сдадимся". Аббас, подчеркнул, что палестинцы будут сопротивляться плану "мирными средствами".

Аббас провел экстренную встречу с палестинскими группировками, включая ХАМАС, чтобы обсудить единый ответ на план, ХАМАС также высказался по поводу плана Трампа, отвергнув "заговор США и Израиля".

Вчера палестинские протестующие столкнулись с израильскими силами на окраине Рамалла, недалеко от еврейского поселения Бейт-Эль. Протестующие жгли шины и фотографии Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

28 января Трамп представил политическую часть своего мирного плана для Ближнего Востока, согласно которому предлагается в течение четырех лет создать палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме, при этом израильские поселения на оккупированном Западном берегу остаются.

Трамп В ноябре 2019 года госсекретарь Майкл Помпео заявил , что Администрация президента США считает, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан не нарушают международное право.

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