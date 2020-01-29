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Лидер Палестины о плане Трампа: Мы говорим тысячу раз "нет"

Лидер Палестины о плане Трампа: Мы говорим тысячу раз "нет" - Фото
Махмад Аббас: Мы не встанем на колени! (Фото: Alaa Badarneh/ЕРА)
29.01.2020, 11:07

Махмуд Аббас заявил, что палестинцы будут сопротивляться

Председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас раскритиковал мирный план президента США Дональда Трампа для Ближнего Востока. Об этом пишет АР.

Аббас заявил, что палестинцы по-прежнему привержены "прекращению израильской оккупации и созданию государства со столицей в Восточном Иерусалиме". "После бессмысленной чепухи, которую мы услышали сегодня, мы говорим тысячу раз "нет" сделке века", - сказал он, добавив, что "мы не встанем на колени и не сдадимся". Аббас, подчеркнул, что палестинцы будут сопротивляться плану "мирными средствами".

Аббас провел экстренную встречу с палестинскими группировками, включая ХАМАС, чтобы обсудить единый ответ на план, ХАМАС также высказался по поводу плана Трампа, отвергнув "заговор США и Израиля". 

Вчера палестинские протестующие столкнулись с израильскими силами на окраине Рамалла, недалеко от еврейского поселения Бейт-Эль. Протестующие жгли шины и фотографии Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

  • 28 января Трамп представил политическую часть своего мирного плана для Ближнего Востока, согласно которому предлагается в течение четырех лет создать палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме, при этом израильские поселения на оккупированном Западном берегу остаются.
  • В ноябре 2019 года госсекретарь Майкл Помпео заявил, что Администрация президента США считает, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан не нарушают международное право.

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Израиль дональд трамп Палестина Махмуд Аббас мирный план
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