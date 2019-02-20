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20.02.2019, 11:30

Лидер Северной Кореи провел чистку рядов среди дипломатов

Лидер Северной Кореи провел чистку рядов среди дипломатов - Фото
Ким Чен Ын (фото - EPA)

Ким Чен Ын уволил и заменил многих дипломатов, которые работали с его отцом и дедом

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заподозрил своих дипломатов в шпионаже. Об этом сообщает Reuters.

По имеющимся данным, Ын уволил и заменил многих дипломатов, которые работали с его отцом и дедом.

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На следующей неделе должна состояться встреча северокорейского лидера с президентом США Дональдом Трампом.

В частности, Ын уволил вице-министра иностранных дел, который возглавлял команду переговорщиков по подготовке встречи с Трампом в июне в Сингапуре. Его обвинили в шпионаже в пользу США. По словам источников, бывшего вице-министра могли даже отправить в трудовой лагерь или казнить. По крайней мере, с прошлого июля его никто не видел.

Вторая встреча лидеров КНДР и США пройдет в центральном районе Ханоя. После встречи с Трампом Ким Чен Ын может посетить КНР.

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Теги: дональд трамп, ким чен ын, северная корея, ядерная сделка
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