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29.05.2019, 09:12

Лидеры азиатских стран-гигантов поговорят неформально - Reuters

Лидеры азиатских стран-гигантов поговорят неформально - Reuters - Фото
Нарендра Моди и Си Цзиньпин (фото - ЕРА)

За последний год Нарендра Моди и Си Цзиньпин встречались несколько раз для разрядки напряженности в отношениях и укрепления торговых связей

В конце года премьер Индии Нарендра Моди примет у себя председателя КНР Си Цзиньпина на неформальном саммите. Об этом стало известно со слов представителя индийского МИД, пишет Reuters.

Первая неформальная встреча Моди и Цзиньпина состоялась в китайском Ухане на реке Янцзы.

Сейчас стороны общаются по дипломатическим каналам для согласования даты и места новой встречи.

В 2017 году военные обеих стран ввязались в вооруженный конфликт на высокогорной границе в Гималаях. То противостояние разожгло страхи перед войной между этими государствами.

По итогам весенних парламентских выборов Моди продлил свою "каденцию" на посту премьера. Он стоит во главе правительства Индии уже пять лет. В 2018 году Моди занял девятую строчку в рейтинге самых влиятельных людей мира по версии журнала Forbes.

В марте 2018-го парламент Китая изменил Конституцию, фактически позволив Цзиньпину пожизненно править КНР.

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Теги: си цзиньпин, нарендра моди
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