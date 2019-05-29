Лидеры азиатских стран-гигантов поговорят неформально - Reuters

Нарендра Моди и Си Цзиньпин (фото - ЕРА)

В конце года премьер Индии Нарендра Моди примет у себя председателя КНР Си Цзиньпина на неформальном саммите. Об этом стало известно со слов представителя индийского МИД, пишет Reuters.

Первая неформальная встреча Моди и Цзиньпина состоялась в китайском Ухане на реке Янцзы.

Сейчас стороны общаются по дипломатическим каналам для согласования даты и места новой встречи.

В 2017 году военные обеих стран ввязались в вооруженный конфликт на высокогорной границе в Гималаях. То противостояние разожгло страхи перед войной между этими государствами.

По итогам весенних парламентских выборов Моди продлил свою "каденцию" на посту премьера. Он стоит во главе правительства Индии уже пять лет. В 2018 году Моди занял девятую строчку в рейтинге самых влиятельных людей мира по версии журнала Forbes.

В марте 2018-го парламент Китая изменил Конституцию, фактически позволив Цзиньпину пожизненно править КНР.

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