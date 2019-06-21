Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии

На саммите Европейского совета 20 июня лидеры стран Евросоюза не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии. Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск.
"В Европейском совете провели полное обсуждение кандидатур с учетом моих консультаций и заявлений, сделанных в Европейском парламенте. Ни у одного кандидата не было большинства", - отмечается в заявлении Туска.
Дискуссия продолжится 30 июня на внеочередном саммите.
По состоянию на 28 мая 2019 года основными главными кандидатами были немецкий политик Манфред Вебер от ЕНП, социал-демократ Франс Тиммерманс и действующий комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер от Альянса либералов и демократов за Европу. Наблюдатели отмечали, что больше всего шансов возглавить Еврокомиссию - у Вебера, так как ЕНП, по предварительным официальным результатам, набрала наибольшее число мандатов - 180.
Нового главу Еврокомиссии должны утвердить до 1 сентября 2019 года, кандидата должны одобрить лидеры как минимум 21 из 28 стран ЕС и поддержать большинство депутатов Европарламента (376 из 751).