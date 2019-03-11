Литва на референдуме решит вопрос двойного гражданства

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В воскресенье, 10 марта, Cейм Литвы утвердил дату референдума, на котором решится вопрос двойного гражданства. Об этом сообщает Delfi.

Голосование состоится 12 мая.

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На референдуме граждан Литвы спросят, согласны ли они разрешить двойное гражданство для тех, кто выехал в страны, которые соответствуют критериям евроатлантической интеграции. Перечень конкретных стран будут определен законом.

В настоящее время двойное гражданство в Литве не допускается для эмигрантов, которые покинули страну после восстановления независимости и получили гражданство другой страны.

Референдум по двойному гражданству объединили с выборами президента и референдумом о сокращении числа членов Сейма со 141 до 121.

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