Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
11.03.2019, 10:14

Литва на референдуме решит вопрос двойного гражданства

Литва на референдуме решит вопрос двойного гражданства - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Референдум состоится в один день с выборами президента

Реклама
Реклама

В воскресенье, 10 марта, Cейм Литвы утвердил дату референдума, на котором решится вопрос двойного гражданства. Об этом сообщает Delfi.

Голосование состоится 12 мая.

Реклама

На референдуме граждан Литвы спросят, согласны ли они разрешить двойное гражданство для тех, кто выехал в страны, которые соответствуют критериям евроатлантической интеграции. Перечень конкретных стран будут определен законом.

В настоящее время двойное гражданство в Литве не допускается для эмигрантов, которые покинули страну после восстановления независимости и получили гражданство другой страны.

Референдум по двойному гражданству объединили с выборами президента и референдумом о сокращении числа членов Сейма со 141 до 121.

Читайте также: Климкин: Украине нужно двойное гражданство

Отправить:
Распечатать:
Теги: двойное гражданство, гражданство, литва, референдум
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 