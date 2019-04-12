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12.04.2019, 06:50

Литва отозвала посла в России из-за угроз посольству

Литва отозвала посла в России из-за угроз посольству - Фото
Фото: Pixabay

Посол Литвы в России Ремигиюс Мотузас будет отозван для консультаций

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МИД Литвы объявил, что посол страны в России Ремигиюс Мотузас будет отозван для консультаций. Об этом сообщает Delfi.

"Посол отзывается для консультаций из-за уязвимости, обусловленной угрозами, которые получило посольство, его сотрудники и посол после приговора по делу 13 января", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, 10 апреля в рамках дела о незаконной выдаче виз в РФ посол был допрошен как специальный свидетель по коррупционному делу о выдаче визы. Это подтвердила генпрокуратура страны. Статус спецсвидетеля присваивается в том случае, если человека допрашивают о его действиях, но оснований для предъявления подозрений недостаточно.

"Опрошенный по делу о непрозрачной выдаче виз в качестве специального свидетеля посол Литвы в России Р. Мотузас становится уязвимым и бросает тень на дипломатическую службу", - сказала президент страны Даля Грибаускайте.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сказал, что предоставленный правоохранителями послу статус специального свидетеля делает его еще более уязвимым.

"Возможно, ему некоторое время лучше не ехать в эту страну (Россию - ред.)", - сказал Линкявичюс.

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Теги: литва, Ремигиюс Мотузас
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