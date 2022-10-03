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Литва высылает временного поверенного в делах России

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2022, 14:33
Литва высылает временного поверенного в делах России - Фото
Россия - тюрьма народов (Фото - EPA)

3 октября представителю посольства Российской Федерации в Литве МИД Литвы вручило ноту об объявлении временного поверенного в делах Российской Федерации Сергея Рябоконя персоной нон грата. Ему дают пять дней на то, чтобы покинуть страну. Об этом сообщает пресс-служба МИД Литвы.

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"Литва приняла решение с учетом предоставленной компетентными органами информации о том, что недавние действия и заявления Рябоконя несовместимы с его дипломатическим статусом, расцениваются как вмешательство во внутренние дела государства пребывания и, следовательно, нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях", – говорится в сообщении.

МИД Литвы также выразило решительный протест против решения российского диктатора Владимира Путина о незаконной аннексии временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.

Читайте также: В России задержали консула Японии и объявили персоной нон грата

Вадим Ребрина
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Россия литва сергей рябоконь
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