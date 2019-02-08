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08.02.2019, 22:12

Лобовое столкновение пассажирских поездов в Испании, есть жертвы

Лобовое столкновение пассажирских поездов в Испании, есть жертвы - Фото
Фото: ccma.cat

В результате аварии погиб один человек, около сотни пассажиров пострадали

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В Испании вблизи Барселоны произошло лобовое столкновение двух пассажирских поездов. В результате аварии погиб один человек, около сотни пассажиров пострадали. Об этом сообщает CCMA.

Пригородные поезда столкнулись на линии между городами Сан-Висенте-де-Кастельет и Манреса, северо-западнее Барселоны - один из них направлялся в Барселону, а второй в Манресу. Как случилось, что поезда оказались на одном пути, пока неизвестно.

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В управлении гражданской защиты Каталонии сообщили, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 16 – в удовлетворительном, еще по меньшей мере 76 пассажиров получили незначительные травмы.

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7 февраля на перегоне Хриплин - Братковцы в Ивано-Франковской области грузовик выехал на нерегулируемый переезд перед пассажирским поездом №143 Ворохта-Киев, в результате произошло столкновение. Машинист и пассажиры поезда не пострадали, водитель автомобиля госпитализирован.

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Теги: испания, Барселона, поезд, дтп
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