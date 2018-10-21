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21.10.2018, 17:18

Выход из ядерной сделки с РФ: Лондон поддержал Трампа, ФРГ против

Выход из ядерной сделки с РФ: Лондон поддержал Трампа, ФРГ против - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Британский министр обороны сказал, что Россия превратила договор в "насмешку"

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Великобритания поддержала решение президента США Дональда Трампа о выходе из договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщает Financial Times.

Согласно сообщению, министр обороны Британии Гэвин Уильямсон заявил о поддержке позиции Трампа. Он также отметил, что российская сторона превратила договор в "насмешку".

"Это Россия его нарушила, и это России нужно навести у себя порядок", - добавил он. 

В свою очередь, статс-министр МИД Германии Нильс Аннен назвал решение США "разрушительным".

"Мы будем продолжать работать над ядерным разоружением. Россия также должна соблюдать свои обязательства. Европа теперь должна предотвратить наращивание ракет среднего радиуса действия", - написал представитель внешнеполитического ведомства ФРГ в своем Twitter.

В конце 2017 года Трамп одобрил санкции против РФ за нарушение договора РСМД.

Ранее сегодня, 21 октября, стало известно, что президент Дональд Трамп принял решение о выходе США из договора РСМД. Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Американский президент подтвердил намерение, но не отвергает возможности подписания нового соглашения - между США, Россией и Китаем.

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Теги: Договор РСМД, Россия, Великобритания, США, дональд трамп, британия, гэвин уильямсон, рсмд, выход сша из соглашения
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