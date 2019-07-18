Александр Лукашенко, Владимир Путин (фото - EPA)

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин на переговорах в Санкт-Петербурге обсудили и согласовали 80% вопросов дальнейшей интеграции. Об этом заявил министр экномики Беларуси Дмитрий Крутой, сообщает Белта.

Оставшаяся часть вопросов носит принципиальный характер, подчеркнул он.

По словам министра, к началу декабря, когда будет отмечаться 20-летие Союзного государства, поручено разработать программу углубления интеграции и дорожную карту по ее выполнению. Кроме того, поставлена задача достигнуть принципиальных соглашений для решения текущих вопросов, в первую очередь - по цене на газ.

В мае редактор белорусской службы международной организации InformNapalm Денис Ивашин говорил, что существует прямая угроза независимости и суверенитету Беларуси.

Редактор убежден, что "Россия планирует окончательно поглотить Беларусь под прикрытием полноценного развертывания проекта так называемого Союзного государства.

InformNapalm - это международная разведывательная организация, работающая на общественных началах. Сайт создали в 2014 году, после начала агрессии России против Украины в Крыму, чтобы информировать международное сообщество о происходящих событиях. Организация декларирует, что принимает участие в информационной войне.

9 июля Лукашенко опроверг возможное объединение с Россией. По его словам, они с Путиным договорились не ломать договор о создании Союзного государства.