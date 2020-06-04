Лукашенко назначил нового премьера Беларуси

Роман Головченко (Фото - Белта)

Новым премьер-министром Беларуси президент страны Александр Лукашенко назначил Романа Головченко, сообщает Белта.

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Ранее Головченко занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.

Лукашенко объяснил свой выбор тем, что необходимо повысить технологический уровень в промышленности, именно этого он ждет от нового премьера.

Также Лукашенко подчеркнул, что Головченко "объездил весь мир", но не остался в других странах. "Для нас очень важно сейчас, чтобы к власти пришли патриоты и профессионалы", - заявил президент Беларуси.

1 июня Лукашенко в преддверии выборов заявил, что среди белорусской оппозиции нет "Пашинянов и Зеленских", назвав при этом премьера Армении и президента Украины патриотами своих стран.

Вчера Лукашенко отправил правительство Беларуси в отставку.

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