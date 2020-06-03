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Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси

Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси - Фото
Александр Лукашенко (скриншот из видео ТКР Мир)
03.06.2020, 20:25

Президент Беларуси Александр Лукашенко отправил в отставку правительство страны

Сегодня, 3 июня, президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства. Государственный телеканал Беларусь 1 сообщил, что Лукашенко подписал соответствующий указ.

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На официальном сайте белорусского президента сообщается, что Лукашенко провел заседание, во время которого обсуждались предложения по новому составу правительства.

Президент Беларуси отметил, что формировать состав нового правительства начали еще полгода назад.

Также он подчеркнул, что масштабных изменений не будет из-за кризисных явлений в мировой экономике в условиях пандемии.

  • 31 мая в Минске и других городах Беларуси прошли массовые акции в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты страны.

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Наталия Медведева
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