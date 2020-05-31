В Беларуси проходят массовые акции оппозиции: видео

Сегодня, 31 мая, в Минске и других городах Беларуси проходят массовые пикеты в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты страны. Об этом сообщает Радио Свобода.
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Отмечается, что формально на пикетах проходит сбор подписей за выдвижение кандидатами в президенты Светланы Тихановской – жены популярного блогера Сергея Тихановского, а также других оппозиционных кандидатов.
По словам оппозиционных лидеров, регистрация кандидатов маловероятна, но сбор подписей можно использовать для усиления протестной активности.
Сообщается, что в Минске в середине дня активисты насчитали более 2000 желающих поставить подписи. Многолюдные акции проходят и в других городах.
Отмечается, что в Минске задержали оппозиционера Николая Статкевича. Белорусские правозащитники сообщают о задержаниях в Витебске, Гомеле и Кобрине.
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