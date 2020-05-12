В Беларуси задержаны более 100 оппозиционных журналистов и блогеров - СМИ

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Правозащитники в Беларуси утверждают, что накануне и после Дня победы власти задержали более 100 оппозиционных журналистов и блогеров, принимавших участие в онлайн-трансляциях, в которых рассказывали о ситуации в регионах страны. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на правозащитный центр Весна.

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11 мая блогера Сергея Петрухина арестовали за стрим с апрельской акции против строительства аккумуляторного завода около Бреста. Его обвинили в нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий. Он имеет симптомы коронавируса, но тест ему не делают.

Другого блогера Сергея Тихановского задержали 6 мая под Могилевым. Блогер критикует власть и жизнь в Беларуси. Во время акций с требованием освободить Тихановского были задержаны его коллеги, зрители и журналисты, освещавшие протесты. Также в Бобруйске задержали сторонников Тихановского, пытавшихся организовать "антипарад" к 9 мая, когда в Минске проходил официальный.

Суды над ними проходили 11 мая в 12 городах Беларуси.

16 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что пандемия COVID-19 - "хороший урок для наркоманов и курцов".

заявил 9 мая Лукашенко провел парад в Минске, невзирая на коронавирус.