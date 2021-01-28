Лукашенко об амнистии политзаключенных: Отдай последнее, если у тебя есть

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал возможность политической амнистии заключенных. По его словам, в Уголовном кодексе нет политических статей, а заключенные просто должны вернуть "все, что украли у народа", пишет госСМИ Белта.

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Лукашенко отметил, что амнистия может быть хоть завтра, если "кто-либо покажет хоть одну политическую статью в нашем Уголовном кодексе, и что они осуждены или же задержаны, арестованы по политическим мотивам, я их немедленно помилую".

Он подчеркнул, что когда приезжал в СИЗО, все задавали один вопрос: "Когда нас отпустят?"

"Я им всем подчеркнул свое видение: все, что украдено у народа, верни. Тогда мы будем с вами вести разговор<...>Если человек не хочет сидеть в тюрьме за преступление экономическое, финансовое, уголовное – отдай последнее, если у тебя есть. Нет – суд решит. Как суд решит, так и будет. Вот и вся амнистия", – заявил Лукашенко.

10 октября 2020 года Лукашенко устроил круглый стол с оппозицией в СИЗО КГБ: фото.

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Дарья Мостовая

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