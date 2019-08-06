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Лукашенко определился с датой парламентских выборов в Беларуси

Лукашенко определился с датой парламентских выборов в Беларуси - Фото
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)
06.08.2019, 12:23

Президет Беларуси Александр Лукашенко назначил выборы в парламент на ноябрь

Выборы в парламент Республики Беларусь состоятся в ноябре 2019 года, соответствующие указы подписал президент Беларуси Александр Лукашенко

Палата представителей (нижняя палата) будет избрана 17 ноября, а Совет Республики (верхняя палата)  - 7 ноября, следует из указов.

Предыдущие выборы в парламент Беларуси прошли осенью 2016 года. По конституции, парламент избирается на четыре года, таким образом, выборы должны были пройти не позднее сентября 2020-го.

Указы Лукашенко сокращают срок полномочий нынешних депутатов почти на девять месяцев. Возможность проведения парламентских выборов раньше предусмотренного в конституции срока, по информации Радио Свобода, в ЦИК Беларуси объясняют тем, что в законодательстве есть лишь ограничение, не позже какого срока должны пройти выборы, а никаких ограничений на проведение выборов раньше этого срока нет.

Парламент Беларуси состоит из двух палат: Палаты представителей и Совета Республики. Палата представителей выбирается по мажоритарной системе и состоит из 110 депутатов. Совет Республики представляет регионы страны, от каждой области и от города Минска депутаты местных советов избирают по восемь представителей, еще восемь назначаются президентом Беларуси. Всего в Совет Республики входят 64 депутата.

Предыдущие выборы в беларусский парламент ОБСЕ признала несвободными и несправедливыми.

Ранее сообщалось, что глава ЦИК Беларуси назвала дату, когда могут пройти президентские выборы.

1 марта 2019 года Лукашенко заявил, что не собирается быть главой государства до конца жизни, передать власть по наследству тоже не хочет, но на следующие выборы - пойдет.

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беларусь александр лукашенко выборы в парламент
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