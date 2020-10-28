Лукашенко признался, что приказал разогнать протесты, назвав их пьяной, обезумевшей толпой

Самопровозглашенный президент Беларуси отдал приказ о разгоне протестов 25 октября – в тот день силовики применяли светошумовые гранаты и оружие

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что протестующих беларусов в Минске 25 октября приказал разогнать он сам, чтобы обезопасить людей. Об он заявил на совещании по подготовке шестого "Народного собрания" в эфире госканала CTVBY.

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По словам Лукашенко, целью протестующих было захватить центр столицы, но после того, как им не удалось этого сделать, они пошли в спальные районы.

"Темно, люди перепуганы. Кто-то в семь часов вышел с детишками на улицу. Это нормально разве, когда толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая – сотни человек ринулись в эти районы? Что надо было делать полиции? Это был мой приказ, чтобы обезопасить людей", – подчеркнул диктатор.

Также по его словам, протестующие начали вламываться в квартиры граждан. "Ринулись в эти квартиры, пришлось из квартир вытаскивать этих наркоманов. Это ненормально, это нетерпимо", – отметил Лукашенко.

25 октября вышел срок ультиматума Тихановской – она давала Лукашенко 13 дней, чтобы тот освободил политзаключенных, остановил насилие и ушел в отставку. В Минске начались многотысячные протесты: видео.

Ближе к вечеру того же дня силовики начали жестко разгонять митингующих, применяя оружие и светошумовые гранаты: видео.

Дарья Мостовая

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