В Минске начали разгонять протестующих: в ход пошли светошумовые гранаты – видео

К вечеру 25 октября силовики начали разгон протестующих в Минске – в стране начались жестки задержания, в ход пошли светошумовые гранаты, а протестующих вылавливали даже в подъездах, сообщает TUT.by.
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Еще спустя некоторое время спецназовцы открыли огонь прямо по бегущим людям. По протестующим стреляли резиновыми пулями, а позже ОМОН перешел к использованию огнестрельного оружия.
По состоянию на 19:00 в Минске задержали уже 50 человек, по данным местных СМИ, один из них был ранен в живот.
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