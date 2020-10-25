В Минске начали разгонять протестующих: в ход пошли светошумовые гранаты – видео

К вечеру 25 октября силовики начали разгон протестующих в Минске – в стране начались жестки задержания, в ход пошли светошумовые гранаты, а протестующих вылавливали даже в подъездах, сообщает TUT.by.

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Еще спустя некоторое время спецназовцы открыли огонь прямо по бегущим людям. По протестующим стреляли резиновыми пулями, а позже ОМОН перешел к использованию огнестрельного оружия.

По состоянию на 19:00 в Минске задержали уже 50 человек, по данным местных СМИ, один из них был ранен в живот.

Сегодня, 25 октября, вышел срок ультиматума Светланы Тихановской – она дала Лукашенко 13 дней, чтобы тот выполнил три условия: освободил политзаключенных, ушел в отставку и остановил насилие. В Беларуси ознаменовали это событие многотысячным маршем протеста.

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