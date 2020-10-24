Посольство США рекомендует американцам в Беларуси покинуть страну или делать запасы еды

Посольство США в Минске опасается эскалации насилия после окончания ультиматума Светланы Тихановской

Посольство США в Минске рекомендует американским гражданам, находящимся в Беларуси, запастись едой и водой на три дня и рассмотреть возможность покинуть страну. Рекомендация размещена на сайте посольства.

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В посольстве подчеркивают, что 25 октября истекает срок ультиматума, который лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская предъявила режиму Александра Лукашенко. Если его условия не будут выполнены, оппозиция намерена организовывать протесты, забастовки и блокирование дорожного движения. В посольстве США опасаются эскалации противостояния между протестующими и ОМОНом.

Американцев в Беларуси призывают рассмотреть возможность покинуть страну в целях безопасности. Тем, кто остается в Беларуси, рекомендуется:

– избегать массовых собраний;

– следить за местными новостями;

– быть в курсе происходящего вокруг;

– сделать как минимум трехдневный запас еды, воды, медикаментов, наличных и всего необходимого на случай экстренной ситуации;

– носить с собой документы, удостоверяющие личность, гражданство и статус пребывания в Беларуси.

Денис Юдин

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