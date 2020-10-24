Посольство США рекомендует американцам в Беларуси покинуть страну или делать запасы еды
Посольство США в Минске опасается эскалации насилия после окончания ультиматума Светланы Тихановской
Посольство США в Минске рекомендует американским гражданам, находящимся в Беларуси, запастись едой и водой на три дня и рассмотреть возможность покинуть страну. Рекомендация размещена на сайте посольства.
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В посольстве подчеркивают, что 25 октября истекает срок ультиматума, который лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская предъявила режиму Александра Лукашенко. Если его условия не будут выполнены, оппозиция намерена организовывать протесты, забастовки и блокирование дорожного движения. В посольстве США опасаются эскалации противостояния между протестующими и ОМОНом.
Американцев в Беларуси призывают рассмотреть возможность покинуть страну в целях безопасности. Тем, кто остается в Беларуси, рекомендуется:
– избегать массовых собраний;
– следить за местными новостями;
– быть в курсе происходящего вокруг;
– сделать как минимум трехдневный запас еды, воды, медикаментов, наличных и всего необходимого на случай экстренной ситуации;
– носить с собой документы, удостоверяющие личность, гражданство и статус пребывания в Беларуси.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил возглавлявший страну 26 лет Александр Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
- 20 октября Тихановская заявила, что до 25 октября правоохранители должны встать на сторону протестующих.
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