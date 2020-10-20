Протесты в Беларуси. Тихановская объявила силовикам "дедлайн перехода на сторону народа"
Лидер оппозиции в Беларуси Светлана Тихановская призвала силовиков перейти на сторону протестующих, обещая, что "поголовной люстрации не будет"
Лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к сотрудникам правоохранительных органов, призвав их до 25 октября стать на сторону протестующих. Об этом сообщает пресс-служба Тихановской.
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"25 октября мы объявили народный ультиматум. И я хочу обратиться к сотрудникам силовых ведомств <...> Народный ультиматум – это ваш шанс встать на сторону беларусов", – заявила Тихановская, уточнив, что "поголовной люстрации (правоохранителей - ред.) не будет".
По ее мнению, "режим знает, что умирает - и пытается разделить свою участь" со всеми правоохранителями, "замарав честь их формы": "Не допустите этого. Ответственность понесут персонально те, кто совершал преступления".
"В новой Беларуси нужна ваша работа, нужна система силовых ведомств. Поэтому свяжитесь с нами, с фондами, сделайте публичное обращение с поддержкой своего народа. Исполните присягу, которую каждый из вас давал беларусам. До народного ультиматума осталось пять дней", – резюмировала Тихановская.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил возглавлявший страну 26 лет Александр Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
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