Ультиматум Тихановской. В Беларуси проходят многотысячные протесты – видео

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Силовики Лукашенко с утра стянули спецтехнику в центр Минска

Сегодня в городах Беларуси проходят протесты против режима само провозглашенного президента Александра Лукашенко. В Минске ситуация пока относительно спокойная, в регионах уже прошли разгоны, сообщают TUT.BY и Радые Свабода.

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В РС отмечают, что сегодня также истекает срок ультиматума лидера беларуской оппозиции Светланы Тихановской, которая потребовала у Лукашенко до 25 октября прекратить насилие, выпустить политзаключенных и уйти в отставку.

С утра на улицах Минска видели спецтехнику, пишет TUT.BY, в центре города перекрыли некоторые улицы.

Во второй половине дня протестующие вышли на проспект Победителей и колонной ходят по городу. По оценкам Радые Свабода, на начало акции в колонне шли около 50 000 человек. Пока сообщений о столкновениях в столице Беларуси не поступало. В то же время TUT.BY пишет о двух задержанных журналистах.

По последним данным издания, колонна движется в сторону площади Бангалор, туда же направляются порядка семи тонированных микроавтобусов. Выходы на прилегающие улицы перекрыты силовиками.

Несмотря на относительное спокойную ситуацию в Минске, силовики режима Лукашенко разгоняли людей в Лиде и Гродно.

Правозащитному центру Вясна известны имена 33 задержанных на сегодняшних акциях протеста.

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Теги: протесты, беларусь, александр лукашенко, ультиматум, минск, Светлана Тихановская
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