Лукашенко сменил военное руководство Беларуси: "Время непростое"

Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

В Беларуси назначены новый государственный секретарь Совета безопасности, министр обороны и начальник Генерального штаба. Об этом сообщает Белта.

Секретарем Совбеза стал Андрей Равков, министром обороны - Виктор Хренин, а начальником Генштаба - Александр Вольфович.

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, "освободились должности", и он решил не тянуть с назначениями.

"Мы люди военные, время непростое. Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать - ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности", - заявил он.

Равков до этого был министром обороны Беларуси, Хренин - командующим войсками Западного оперативного командования, Вольфович - заместителем начальника Генштаба.

20 декабря сообщалось , что встреча Лукашенко и президента РФ Владимира Путина по согласованию "дорожных карт" углубленной интеграции закончилась без прорывов.

сообщалось Владимира Путина 24 декабря Лукашенко пожаловался, что Россия ежегодно "завинчивает гайки" и "прессует" Беларусь.

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