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Лукашенко стягивает вооруженных военных к границе с Польшей: видео

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2021, 20:13
Лукашенко стягивает вооруженных военных к границе с Польшей: видео - Фото
Скриншот с видео

К границе с Польшей в районе пропускного пункта Кузница прибывает все больше беларуских военных с оружием, сообщает Министерство национальной обороны Польши.

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Ведомство опубликовало соответствующее видео.

Пресс-секретарь Главного управления полиции Польши Мариуш Чарка сообщил, что беларуские пограничники, охраняющие мигрантов, угощали их водкой, передают Wiadomosci.

"Делают это специально, чтобы легче было манипулировать толпой отчаявшихся, холодных и голодных людей. После употребления алкоголя мужчины становятся агрессивными, и их легче убедить атаковать и ломать ограждения", – сказал представитель полиции.

Спикер министра-координатора спецслужб Станислав Жарин сообщил в Twitter, что среди мигрантов распространяют слух, будто за ними должны приехать автобусы из Германии.

"Это ложь. Польская граница будет защищена! В то же время беларуская сторона пытается придать этому слуху достоверности. Указанные действия кажутся попыткой организовать опасную провокацию", – написал Жарин.

Лукашенко стягивает вооруженных военных к границе с Польшей: видео

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Вадим Ребрина
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ЕС польша беларусь мигранты
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