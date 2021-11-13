Лукашенко стягивает вооруженных военных к границе с Польшей: видео

К границе с Польшей в районе пропускного пункта Кузница прибывает все больше беларуских военных с оружием, сообщает Министерство национальной обороны Польши.

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Ведомство опубликовало соответствующее видео.

W rejon Kuźnicy przybywa coraz więcej uzbrojonych funkcjonariuszy białoruskich służb pic.twitter.com/1Bq1VoWWQo — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 13, 2021

Пресс-секретарь Главного управления полиции Польши Мариуш Чарка сообщил, что беларуские пограничники, охраняющие мигрантов, угощали их водкой, передают Wiadomosci.

"Делают это специально, чтобы легче было манипулировать толпой отчаявшихся, холодных и голодных людей. После употребления алкоголя мужчины становятся агрессивными, и их легче убедить атаковать и ломать ограждения", – сказал представитель полиции.

Спикер министра-координатора спецслужб Станислав Жарин сообщил в Twitter, что среди мигрантов распространяют слух, будто за ними должны приехать автобусы из Германии.

"Это ложь. Польская граница будет защищена! В то же время беларуская сторона пытается придать этому слуху достоверности. Указанные действия кажутся попыткой организовать опасную провокацию", – написал Жарин.

10-11 ноября стратегические бомбардировщики РФ, способные нести ядерное оружие, "патрулировали" небо над Беларусью. Лукашенко не смог объяснить, зачем пригласил их в страну.

Вчера в районе Гродно высадились подразделения воздушно-десантных войск РФ. Двое российских десантников при этом погибли.

Сегодня диктатор Александр Лукашенко заявил, что обратился к президенту страны-агрессора РФ Владимиру Путину с просьбой о поставках нескольких дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер", которые способны наносить удар тактическими ядерными боеприпасами.

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Вадим Ребрина

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