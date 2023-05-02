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Львова-Белова дала интервью американским журналистам. У Зеленского возмутились

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2023, 11:51
Львова-Белова дала интервью американским журналистам. У Зеленского возмутились - Фото
Владимир Путин и Мария Львова-Белова (Скриншот)

Американское издание Vice News опубликовало интервью с уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марией Львовой-Беловой, ордер на арест которой выдал Международный уголовный суд по обвинению в причастности к похищению украинских детей. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter возмутился тем, что она говорила.

В редакции Vice заявили, что Львова-Белова "хорошо подготовилась" к интервью, отметив, что ее команда якобы снимала журналистов на мобильные телефоны за несколько дней до встречи.
Львова-Белова рассмеялась после вопроса, является ли она военным преступником и заявила, что ей не стыдно ни за один поступок.
"Это забавно. Я мать. Этим все сказано. Какой военный преступник? О чем вы говорите?", – сказала она.
По словам Подоляка, Россия "является идеальной конструкцией ада".
"Мария Львова-Белова, разыскиваемая МКС за военные преступления (геноцид), дает непринужденное интервью американским журналистам, где рассказывает о своем "чрезвычайном материнском сердце" и искренне удивляется обвинениям", – написал он.
Он также возмутился ответами Львовой-Беловой во время интервью, заявив, что "более точной иллюстрации к слову "людоед" невозможно придумать".

"Мы просто пришли в их города, разрушили их дома, убили и покалечили их родителей на их глазах, отправили их в фильтрационные лагеря в отдаленные регионы, где жестоко издеваются над ними и заставляют слушать пропагандистские лекции, и дополнили это вторым паспортом. Разве это не спасение? Разве это не о "русском милосердии"? Разве это не справедливость? Разве мы не имеем права лишить их фальшивой идентичности?", – дополнил он.
  • 17 марта 2023 года МУС в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Путина и Львовой-Беловой.
  • Великобритания заблокировала видеотрансляцию инициированной РФ неформальной встречи в ООН по похищению государством-террористом детей с территории Украины, которую оккупанты называют "эвакуацией". 
Мілана Головань
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