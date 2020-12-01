Любовь к чистоте. В зоопарке Таллина шимпанзе решил сам убрать вольер и помыть окна: видео

Похоже, что в зоопарке в Таллине беспокоятся о чистоте помещений и клеток не только сотрудники, но и живущие там звери. После того, как один из работников забыл метлу в вольере у шимпанзе, обезьяна сама решила провести уборку в своем жилище. Видео процесса выложили в Facebook зоопарка.

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На видео видно, как шимпанзе вначале пытается оттереть щеткой с пола какую-то грязь, а после – приступает к мойке окон.

В комментариях к видео сотрудники зоопарка отметили, что, к сожалению, из-за коронавируса их учреждение временно не работает, поэтому лично познакомиться с главным героем сюжета пока не получится.

В апреле 2019 года шимпанзе в США научили пользоваться Instagram – видео.

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Дарья Мостовая

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