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Мадейра откроет границы для привитых любыми вакцинами. В том числе китайской CoronaVac

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2021, 09:57
Мадейра откроет границы для привитых любыми вакцинами. В том числе китайской CoronaVac - Фото
Мадейра (фото - Depositphotos.com)

Португальский архипелаг Мадейра откроет границы для путешественников, которые привиты от коронавируса любыми вакцинами, а не только зарегистрированными в Европейском Союзе. Об этом сообщает Reuters.

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Как отмечается, в материковую часть Португалии могут въехать привитые только вакцинами, зарегистрированными в ЕС (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson).

Однако власти Мадейры, популярного курорта и автономного региона, заявили, что острова смогут посетить и те, кто получил другие вакцины, в том числе китайскую CoronaVac или индийскую Covaxin.

Педро Рамос, министр здравоохранения Мадейры, сказал, что на архипелаг будут пускать всех привитых, так как, "если миллионы людей будут вакцинированы этими вакцинами (не одобренными ЕС, – ред.), их уровень защиты будет таким же, как и у других".

В агентстве отмечают, что власти Мадейры приняли решение на фоне критики ЕС за то, что он не включил в перечень одобренных вакцин препарат Covishield – вакцину AstraZeneca/Oxford, которая производится в Индии. А Мадейра получает значительную часть туристов из Великобритании, где Covishield получили около 5 млн человек.

  • На прошлой неделе открыли границы для полностью вакцинированных от коронавируса украинцев Нидерланды, Австрия и Эстония. Они признают все препараты, которыми прививают в Украине, в том числе CoronaVac и Covishield.

Читайте также: В Telegram появился бот для украинских туристов. Он следит за правилами въезда в страны

Марк Сировой
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