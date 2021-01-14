Мадрид хотят объявить зоной катастрофы. Сумма ущерба от снегопадов – почти 1,4 млрд евро

Городской совет Мадрида подсчитал сумму убытков от снегопадов – 1,398 млрд евро. Мэр города Хосе Луис Мартинес-Альмейда обратился к государству с просьбой объявить весь столичный регион зоной катастрофы. Об этом пишет elpais.com.

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Сообщается, что это только предварительная сумма, необходимая на восстановление. В конечном итоге она может оказаться выше.

Признание столичного региона зоной катастрофы поможет властям Мадрида получить финансовую помощь, а также компенсацию пострадавшим администрациям, снижение налогов и другие экономические послабления, отмечает издание.

"Сообщество серьезно пострадало от урагана, и это выходит за рамки имеющихся у администрации средств и парализовало основные общественные службы", – сказал заместитель руководителя администрации региона Игнасио Агуадо.

8 января город накрыл мощный снегопад, вызванный штормом Филомена. Тысячи испанских водителей оказались в ловушке на заблокированных дорогах, а аэропорт Мадрида был закрыт.

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Станислав Стороженко

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