Мадрид хотят объявить зоной катастрофы. Сумма ущерба от снегопадов – почти 1,4 млрд евро
Городской совет Мадрида подсчитал сумму убытков от снегопадов – 1,398 млрд евро. Мэр города Хосе Луис Мартинес-Альмейда обратился к государству с просьбой объявить весь столичный регион зоной катастрофы. Об этом пишет elpais.com.
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Сообщается, что это только предварительная сумма, необходимая на восстановление. В конечном итоге она может оказаться выше.
Признание столичного региона зоной катастрофы поможет властям Мадрида получить финансовую помощь, а также компенсацию пострадавшим администрациям, снижение налогов и другие экономические послабления, отмечает издание.
"Сообщество серьезно пострадало от урагана, и это выходит за рамки имеющихся у администрации средств и парализовало основные общественные службы", – сказал заместитель руководителя администрации региона Игнасио Агуадо.
- 8 января город накрыл мощный снегопад, вызванный штормом Филомена. Тысячи испанских водителей оказались в ловушке на заблокированных дорогах, а аэропорт Мадрида был закрыт.
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