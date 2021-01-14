UA

Мадрид хотят объявить зоной катастрофы. Сумма ущерба от снегопадов – почти 1,4 млрд евро

14.01.2021, 17:39
Мадрид хотят объявить зоной катастрофы. Сумма ущерба от снегопадов – почти 1,4 млрд евро - Фото
Снегопад в Мадриде (фото - ЕРА)

Городской совет Мадрида подсчитал сумму убытков от снегопадов – 1,398 млрд евро. Мэр города Хосе Луис Мартинес-Альмейда обратился к государству с просьбой объявить весь столичный регион зоной катастрофы. Об этом пишет elpais.com.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Сообщается, что это только предварительная сумма, необходимая на восстановление. В конечном итоге она может оказаться выше.

Признание столичного региона зоной катастрофы поможет властям Мадрида получить финансовую помощь, а также компенсацию пострадавшим администрациям, снижение налогов и другие экономические послабления, отмечает издание.

"Сообщество серьезно пострадало от урагана, и это выходит за рамки имеющихся у администрации средств и парализовало основные общественные службы", – сказал заместитель руководителя администрации региона Игнасио Агуадо. 

Читайте также: Снежное одеяло укрыло половину Испании и весь Мадрид: спутниковые фото

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Full stack developer
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
испания мадрид стихия бедствие снегопад

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Подставить плечо: Как бизнес спасает государство в период кризиса

Подставить плечо: Как бизнес спасает государство в период кризиса
 