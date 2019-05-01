Мадуро заявил о подавлении госпереворота в Венесуэле

Николас Мадуро (фото - EPA)

Отстраненный диктато Венесуэлы Николас Мадуро объявил в Twitter о подавлении попытки государственного переворота в стране.

Он написал отметил, что эта попытка была предпринята по инициативе бывшего мэра Каракаса и основателя партии Народная воля Леопольдо Лопеса.

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"Агенты правого крыла террористической партии Народная воля попытались совершить государственный переворот. Империя хочет атаковать и свергнуть законное правительство, чтобы поработить Венесуэлу", - написал Мадуро.

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, в свою очередь, призвал в Twitter сторонников продолжать протестовать против режима Мадуро.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео высказал мнение, что Мадуро был готов вчера, 30 апреля, вылететь на Кубу, однако Россия уговорила его остаться.

Гуайдо вчера опубликовал видеообращение, в котором заявил, что начинает заключительную фазу операции "Свобода".

Позднее вечером издание Noticias Caracol опуьликовало видео, на котором военные Национальной гвардии Венесуэлы, подконтрольные Мадуро, въехали на бронированных автомобилях в толпу протестующих.