Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
01.05.2019, 12:45

Мадуро заявил о подавлении госпереворота в Венесуэле

Мадуро заявил о подавлении госпереворота в Венесуэле - Фото
Николас Мадуро (фото - EPA)

Диктатор Венесуэлы заявил, что партия Народная воля пыталась совершить государственный переворот

Реклама
Реклама

Отстраненный диктато Венесуэлы Николас Мадуро объявил в Twitter о подавлении попытки государственного переворота в стране.

Он написал отметил, что эта попытка была предпринята по инициативе бывшего мэра Каракаса и основателя партии Народная воля Леопольдо Лопеса.

Реклама

"Агенты правого крыла террористической партии Народная воля попытались совершить государственный переворот. Империя хочет атаковать и свергнуть законное правительство, чтобы поработить Венесуэлу", - написал Мадуро.

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, в свою очередь, призвал в Twitter сторонников продолжать протестовать против режима Мадуро.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео высказал мнение, что Мадуро был готов вчера, 30 апреля, вылететь на Кубу, однако Россия уговорила его остаться.

Гуайдо вчера опубликовал видеообращение, в котором заявил, что начинает заключительную фазу операции "Свобода".

Позднее вечером издание Noticias Caracol опуьликовало видео, на котором военные Национальной гвардии Венесуэлы, подконтрольные Мадуро, въехали на бронированных автомобилях в толпу протестующих.

Отправить:
Распечатать:
Теги: венесуэла
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 