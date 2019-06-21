Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
21.06.2019, 18:32

Макрон назвал требования к кандидатам на высшие посты в ЕС

В ЕС должны выбрать глав Европейского совета, Еврокомиссии и Европейского Центробанка

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал критерии, которым должны соответствовать кандидаты на ключевые должности в европейских институтах. Об этом он заявил на брифинге по итогам саммита ЕС, передает Укринформ.

"Я лично не поддержу решение без соблюдения гендерного баланса. Мы также нуждаемся в определенном географическом балансе - понятно, что восточные и южные страны должны быть представлены. Третий критерий - это выдающиеся профессиональные способности и опыт", - отметил Макрон.

По словам президента Франции, быстрое - до 30 июня - определение трех кандидатов на ключевые должности в ЕС (речь идет о постах президента Европейского совета, президента Еврокомиссии и руководителя Европейского Центробанка) - вопрос ответственности лидеров ЕС и их институциональной способности.

Кандидатуры будут обсуждаться на следующей неделе при участии президента Европейского совета Дональда Туска, лидеров европейских стран и глав политических групп Европарламента.

На саммите Европейского совета 20 июня лидеры стран Евросоюза не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии.

По состоянию на 28 мая 2019 года основными главными кандидатами были немецкий политик Манфред Вебер от ЕНП, социал-демократ Франс Тиммерманс и действующий комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер от Альянса либералов и демократов за Европу. Наблюдатели отмечали, что больше всего шансов возглавить Еврокомиссию - у Вебера, так как ЕНП, по предварительным официальным результатам, набрала наибольшее число мандатов - 180.

Нового главу Еврокомиссии должны утвердить до 1 сентября 2019 года, кандидата должны одобрить лидеры как минимум 21 из 28 стран ЕС и поддержать большинство депутатов Европарламента (376 из 751).

Отправить:
Распечатать:
Теги: евросовет, еврокомиссия, эмманюэль макрон
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 