Макрон назвал требования к кандидатам на высшие посты в ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал критерии, которым должны соответствовать кандидаты на ключевые должности в европейских институтах. Об этом он заявил на брифинге по итогам саммита ЕС, передает Укринформ.

"Я лично не поддержу решение без соблюдения гендерного баланса. Мы также нуждаемся в определенном географическом балансе - понятно, что восточные и южные страны должны быть представлены. Третий критерий - это выдающиеся профессиональные способности и опыт", - отметил Макрон.

По словам президента Франции, быстрое - до 30 июня - определение трех кандидатов на ключевые должности в ЕС (речь идет о постах президента Европейского совета, президента Еврокомиссии и руководителя Европейского Центробанка) - вопрос ответственности лидеров ЕС и их институциональной способности.

Кандидатуры будут обсуждаться на следующей неделе при участии президента Европейского совета Дональда Туска, лидеров европейских стран и глав политических групп Европарламента.

На саммите Европейского совета 20 июня лидеры стран Евросоюза не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии.

По состоянию на 28 мая 2019 года основными главными кандидатами были немецкий политик Манфред Вебер от ЕНП, социал-демократ Франс Тиммерманс и действующий комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер от Альянса либералов и демократов за Европу. Наблюдатели отмечали, что больше всего шансов возглавить Еврокомиссию - у Вебера, так как ЕНП, по предварительным официальным результатам, набрала наибольшее число мандатов - 180.

Нового главу Еврокомиссии должны утвердить до 1 сентября 2019 года, кандидата должны одобрить лидеры как минимум 21 из 28 стран ЕС и поддержать большинство депутатов Европарламента (376 из 751).