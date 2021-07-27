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Макрон получил новое имя на Маркизских островах. Прочесть его непросто

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2021, 08:09
Макрон получил новое имя на Маркизских островах. Прочесть его непросто - Фото
Визит Макрона в Полинезию (скриншот виедо Elysee, Facebook)

Во время визита на Маркизские острова президент Эмманюэль Макрон по местной традиции получил новое имя – Те Хака Ики Тааоа. Об этом сообщает RFI.

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Отмечается, что Макрон стал первым президентом Франции, который посетил Маркизы. В сопровождении шести лошадей он прибыл на стадион острова Хива-Оа, где его ждали около 400 танцоров в пальмовых повязках и порядка 2000-3000 человек (примерно треть населения Маркизских островов).

Мэр Хива-Оа Жоэль Фребо приветствовала Макрона и по местной традиции дала ему маркизское имя – Те Хака Ики Тааоа (Te Haka Iki Taaoa). Его можно перевести как "великий лидер, который шагает вперед и пойдет далеко". Журналисты предположили, что это намек на избирательную кампанию президента Франции, которая состоится в 2022 году.

Макрон ответил на это улыбкой, сказал, что Франция любит Маркизы и поддержал инициативу местных властей, которые хотят добиться статуса в ЮНЕСКО для архипелага.

СПРАВКА. Маркизские острова находятся в центральной части Тихого Океана и входят в состав заморского сообщества Французская Полинезия.

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Марк Сировой
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эмманюэль макрон Полинезия имя маркизские острова хива-оа
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