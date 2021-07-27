Макрон получил новое имя на Маркизских островах. Прочесть его непросто

Во время визита на Маркизские острова президент Эмманюэль Макрон по местной традиции получил новое имя – Те Хака Ики Тааоа. Об этом сообщает RFI.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что Макрон стал первым президентом Франции, который посетил Маркизы. В сопровождении шести лошадей он прибыл на стадион острова Хива-Оа, где его ждали около 400 танцоров в пальмовых повязках и порядка 2000-3000 человек (примерно треть населения Маркизских островов).

Мэр Хива-Оа Жоэль Фребо приветствовала Макрона и по местной традиции дала ему маркизское имя – Те Хака Ики Тааоа (Te Haka Iki Taaoa). Его можно перевести как "великий лидер, который шагает вперед и пойдет далеко". Журналисты предположили, что это намек на избирательную кампанию президента Франции, которая состоится в 2022 году.

Макрон ответил на это улыбкой, сказал, что Франция любит Маркизы и поддержал инициативу местных властей, которые хотят добиться статуса в ЮНЕСКО для архипелага.

СПРАВКА. Маркизские острова находятся в центральной части Тихого Океана и входят в состав заморского сообщества Французская Полинезия.

В конце мая, когда во Франции смягчили COVID-карантин, Макрон под украинский тост выпивал на террасе ресторана в Париже.

Смотрите также: Макрона ударили по лицу во Франции – видео

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.