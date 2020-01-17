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Макрон пообещал фермерам больше не выпускать медведей в природу

Макрон пообещал фермерам больше не выпускать медведей в природу - Фото
В 2006 году испанские и французские фермеры протестовали против возвращения медведей в дикую природу (Фото: Pablo Otin/ЕРА)
17.01.2020, 12:01

Случаи нападения хищников на овец учащаются, фермеры недовольны

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал фермерам-овцеводам, что больше не будет давать разрешение на выпуск в природу медведей. Об этом пишет EuroNews.  

В прошлом году Макрон присутствовал на велогонке Тур де Франс в день, когда велопробег шел через горы. Фермеры пригрозили выпустить овец и перекрыть дорогу велосипедистам, если Макрон не согласится на встречу. Макрон пообещал, что проведет с ними переговоры позже, что и состоялось только сейчас.

Пиренейские овцеводы заявляют, что "он смог понять, что это большая проблема для нас" и "мы достигли дна, и ситуация была нелепой для пиренейских скотоводов".

Вместе с тем защитники дикой природы считают, что фермеры сильно преувеличивают проблему. Они заявляют, что "в Европе медведи были на протяжении 250 000 лет, это их пространство".

Бурые медведи во французских Пиренеях оказались на грани исчезновения в 1990-х годах, и страна начала экспортировать животных из Словении, где их популяция росла, и медведи даже нападали на людей. "Выпуск" состоялся в 1996, 1997, 2006 и 2018 годах. Сейчас популяция насчитывает примерно 40 особей. 

Количество случаев нападения медведей на скот было довольно стабильным: от 100 до 200 случаев в год в Пиренеях в Испании, Франции и  Андорре, однако в 2018 году они выросли почти до 400, согласно последнему официальному годовому отчету.

  • В ноябре 10 тысяч фермеров на 1 500 тракторах заблокировали въезды в ПарижОни выступали против международных соглашений о свободной торговле, внутренних директив, ограничивающих их работу, конкуренции со стороны импортной продукции.

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