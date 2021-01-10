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"Мао, Ленин и Сталин улыбаются". Сын Трампа отреагировал на блокировку отца в соцсетях

10.01.2021, 12:25
Дональд Трамп-младший (Фото: EPA)

Сын 45-го президента США Дональд Трамп-младший отреагировал на блокировку его отца в социальных сетях, обвинив в происходящем "левых властителей". Об этом он написал в Twitter

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"Мир смеется c Америки, а Мао, Ленин и Сталин улыбаются. Технологические гиганты способны цензурировать президента? Свобода слова мертва и контролируется левыми властелинами", – написал он, добавив в другой публикации, что "большие технологии полностью устранили понятие свободы слова в Америке". 

В одном из постов Трамп-младший возмутился наличием у аятоллы Ирана Али Хаменеи нескольких аккаунтов в Twitter, назвав его публикации "посланиями ненависти". 

Владислав Сердюк
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Дональд Трамп-младший соцсети блокировка

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