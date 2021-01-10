"Мао, Ленин и Сталин улыбаются". Сын Трампа отреагировал на блокировку отца в соцсетях

Сын 45-го президента США Дональд Трамп-младший отреагировал на блокировку его отца в социальных сетях, обвинив в происходящем "левых властителей". Об этом он написал в Twitter.

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"Мир смеется c Америки, а Мао, Ленин и Сталин улыбаются. Технологические гиганты способны цензурировать президента? Свобода слова мертва и контролируется левыми властелинами", – написал он, добавив в другой публикации, что "большие технологии полностью устранили понятие свободы слова в Америке".

В одном из постов Трамп-младший возмутился наличием у аятоллы Ирана Али Хаменеи нескольких аккаунтов в Twitter, назвав его публикации "посланиями ненависти".

9 января Twitter навсегда заблокировал личный аккаунт действующего президента США Дональда Трампа: в компании считают, что существует "риск дальнейшего подстрекательства к насилию" с его стороны.

Владислав Сердюк

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