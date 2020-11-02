Марш против террора в Беларуси: ОМОН с травматическим оружием и 315 задержанных – фото

Правоохранители заявили, что протесты перестали быть мирными, поэтому они начали жестко задерживать демонстрантов

Вчера в Беларуси прошли воскресные акции протеста Марш против террора. В этот раз силовики действовали жестче по отношению к митингующим – в ход пошли светошумовые гранаты и оружие с резиновыми пулями, передает Tut.by. По данным местной правозащитной организации Вясна, милиция задержала 315 участников протестов.

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Этот марш стал 12-й по счету акцией против диктатуры Александра Лукашенко. Всего протесты прошли в 13 городах Беларуси – самым масштабным был митинг в Минске под названием Деды против террора.

В милиции заявили, что протесты проходили далеко не мирно, поэтому правоохранители вынуждены были применять силу и использовать оружие.

"Мероприятия сопровождались фактами активного противодействия правоохранительным органам. В частности, в районе Логойского тракта протестующие использовали самодельное взрывное устройство", – отметили в МВД. По всем задержанным были составлены административные протоколы.

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Дарья Мостовая

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