"Стреляй!" Беларус голой грудью пошел на силовика с ружьем – видео из Минска

Вчера в Минске на протестах против режима диктатора Беларуси Александра Лукашенко безоружный демонстрант пошел на силовика, который направлял на него ружье. Видео инцидента опубликовало Euroradio.

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На кадрах видно, что мужчина в красном расстегнул куртку и начал идти на вооруженного оппонента. Мужчина кричал "стреляй", в то время как другие силовики делали предупредительные выстрелы в воздух, отмечают в издании.

Демонстрант продолжал идти, пока силовика не отвлекли другие протестующие.

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