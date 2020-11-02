"Стреляй!" Беларус голой грудью пошел на силовика с ружьем – видео из Минска

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На протестах в Минске демонстранты оттесняли силовиков Лукашенко. Один из них раскрыл куртку и пошел на целящегося в него правоохранителя

Вчера в Минске на протестах против режима диктатора Беларуси Александра Лукашенко безоружный демонстрант пошел на силовика, который направлял на него ружье. Видео инцидента опубликовало Euroradio.

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На кадрах видно, что мужчина в красном расстегнул куртку и начал идти на вооруженного оппонента. Мужчина кричал "стреляй", в то время как другие силовики делали предупредительные выстрелы в воздух, отмечают в издании.

Демонстрант продолжал идти, пока силовика не отвлекли другие протестующие.

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Теги: протесты, беларусь, александр лукашенко, минск, силовики, ОМОН
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