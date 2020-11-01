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01.11.2020, 15:55

Протест в Минске. Силовики Лукашенко стреляют в воздух и задерживают людей – фото

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Протест в Минске. Силовики Лукашенко стреляют в воздух и задерживают людей – фотоПротест в Минске. Силовики Лукашенко стреляют в воздух и задерживают людей – фотоПротест в Минске. Силовики Лукашенко стреляют в воздух и задерживают людей – фотоПротест в Минске. Силовики Лукашенко стреляют в воздух и задерживают людей – фотоПротест в Минске. Силовики Лукашенко стреляют в воздух и задерживают людей – фотоПротест в Минске. Силовики Лукашенко стреляют в воздух и задерживают людей – фотоПротест в Минске. Силовики Лукашенко стреляют в воздух и задерживают людей – фотоПротест в Минске. Силовики Лукашенко стреляют в воздух и задерживают людей – фотоПротест в Минске. Силовики Лукашенко стреляют в воздух и задерживают людей – фотоПротест в Минске. Силовики Лукашенко стреляют в воздух и задерживают людей – фотоПротест в Минске. Силовики Лукашенко стреляют в воздух и задерживают людей – фотоПротест в Минске. Силовики Лукашенко стреляют в воздух и задерживают людей – фотоПротест в Минске. Силовики Лукашенко стреляют в воздух и задерживают людей – фото
Протест в Минске. Силовики Лукашенко стреляют в воздух и задерживают людей – фотоПротест в Минске. Силовики Лукашенко стреляют в воздух и задерживают людей – фотоПротест в Минске. Силовики Лукашенко стреляют в воздух и задерживают людей – фотоПротест в Минске. Силовики Лукашенко стреляют в воздух и задерживают людей – фотоПротест в Минске. Силовики Лукашенко стреляют в воздух и задерживают людей – фотоПротест в Минске. Силовики Лукашенко стреляют в воздух и задерживают людей – фотоПротест в Минске. Силовики Лукашенко стреляют в воздух и задерживают людей – фотоПротест в Минске. Силовики Лукашенко стреляют в воздух и задерживают людей – фотоПротест в Минске. Силовики Лукашенко стреляют в воздух и задерживают людей – фотоПротест в Минске. Силовики Лукашенко стреляют в воздух и задерживают людей – фотоПротест в Минске. Силовики Лукашенко стреляют в воздух и задерживают людей – фотоПротест в Минске. Силовики Лукашенко стреляют в воздух и задерживают людей – фотоПротест в Минске. Силовики Лукашенко стреляют в воздух и задерживают людей – фото
Протест в Минске. Силовики Лукашенко стреляют в воздух и задерживают людей – фотоПротест в Минске. Силовики Лукашенко стреляют в воздух и задерживают людей – фотоПротест в Минске. Силовики Лукашенко стреляют в воздух и задерживают людей – фотоПротест в Минске. Силовики Лукашенко стреляют в воздух и задерживают людей – фотоПротест в Минске. Силовики Лукашенко стреляют в воздух и задерживают людей – фотоПротест в Минске. Силовики Лукашенко стреляют в воздух и задерживают людей – фотоПротест в Минске. Силовики Лукашенко стреляют в воздух и задерживают людей – фотоПротест в Минске. Силовики Лукашенко стреляют в воздух и задерживают людей – фотоПротест в Минске. Силовики Лукашенко стреляют в воздух и задерживают людей – фотоПротест в Минске. Силовики Лукашенко стреляют в воздух и задерживают людей – фотоПротест в Минске. Силовики Лукашенко стреляют в воздух и задерживают людей – фотоПротест в Минске. Силовики Лукашенко стреляют в воздух и задерживают людей – фотоПротест в Минске. Силовики Лукашенко стреляют в воздух и задерживают людей – фото

У некоторых силовиков на улицах Минска – оружие в руках. Задержаны уже около 50 участников протеста, сообщаю правозащитнки

Сегодня в Минске силовики режима сампоровзглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко задерживают людей, которые вышли на акцию "Марш против террора". Силовики в некоторых случаях стреляют в воздух, бросают светошумовые гранаты, сообщает TUT.BY.

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Отмечается, что на проспекте Независимости колонну ждали люди в форме с гладкоствольным и автоматическим оружием. Участников акции брутально задерживали.

Издание публикует кадры массовых задержаний на Волгоградской, стычки протестующих и силовиков, а также разгона части демонстрантов, во время которого звучали предупредительные выстрелы в воздух.

На фотографии с улицы Калиновского также видно, как силовик направил ружье горизонтально, а не в воздух.

В районе возле Куропат применялись светошумовые гранаты.

В то же время на одном из видео силовики куда-то отходят. Протестующие кричали "молодцы" и аплодировали.

По данным правозащитного центра Вясна на сегодняшних протестах в Минске задержаны уже около 50 человек, еще несколько – задержаны в регионах. 

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Фото, видео – TUT.BY

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Теги: протесты, беларусь, александр лукашенко, минск, выстрелы, марш против террора
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