В Минске начинается марш против террора: в город заехала военная техника – видео

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Сейчас колона протестующих против режима Лукашенко идет по проспекту Независимости в Минске, пишут СМИ Беларуси

Сегодня в Минске запланированы протесты против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Акцию под названием "Марш против террора" анонсировал крупнейший оппозиционный Telegram-канал страны NEXTA.

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Отмечается, что сегодня в Беларуси также отмечают день памяти предков, праздник Дзяды, планировалось, что марш должен начаться и пройти по маршруту памяти в национальный некрополь Куропаты. По данным  TUT.BY, сейчас большая колонна людей движется по проспекту Независимости в сторону метро Московская, где уже начались первые задержания.

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С утра в Минске заметили большие колонны военной и спецтехники, водометов, автозаков, пишет ичсточник. На некоторых снимках техники, которые издание публикует в Telegram видно нечто, похожее на пулемет.

"Сегодня силовики ездят, в том числе на микроавтобусах с номерами такси, сообщают пользователи", – пишет издание.

В TUT.BY отмечают, что с утра в Минске были проблемы с интернетом, перекрыты несколько станций метро в районе, где планировалась начать марш.  

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Теги: протесты, беларусь, александр лукашенко, марш против террора
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