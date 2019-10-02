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Маск показал, как выглядит Starship изнутри: видео

Маск показал, как выглядит Starship изнутри: видео - Фото
Starship (Фото: SpaceX)
02.10.2019, 17:23

Глава SpaceX уточнил, что рабочая версия корабля будет выглядеть аккуратнее, чем прототип

Глава компании SpaceX Илон Маск показал грузовой отсек нового космического корабля Starship изнутри. Он опубликовал видео в Twitter.

"Внутри грузового отсека Starship. Баки установлены в верхней части для того, чтобы компенсировать вес двигателя", - сообщил Маск.

Он добавил, что рабочая версия корабля будет выглядеть аккуратнее, чем прототип.

  • 30 сентября Маск показал прототип ракеты Starship, на котором планирует совершать космические полеты.
  • SpaceX строит Starship с помощью двух команд, которые соревнуются между собой. Помимо уже собранной первой модели корабля, которая должна будет взлететь на высоту около 20 км до конца 2019 года, другая команда уже строит второй вариант.
  • О том, как Маск собирает ракету Starship, мы писали здесь.

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Илон Маск spacex starship космос
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