Маск показал, как выглядит Starship изнутри: видео

Глава компании SpaceX Илон Маск показал грузовой отсек нового космического корабля Starship изнутри. Он опубликовал видео в Twitter.
Inside Starship cargo bay. Header tanks mounted in tip of nosecone to offset engine weight at rear. pic.twitter.com/EJSwqMCooA— Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2019
"Внутри грузового отсека Starship. Баки установлены в верхней части для того, чтобы компенсировать вес двигателя", - сообщил Маск.
Он добавил, что рабочая версия корабля будет выглядеть аккуратнее, чем прототип.
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