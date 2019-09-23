SpaceX ударными темпами собирает ракету Starship: фото и видео

Илон Маск (фото — EPA)

В субботу, 28 сентября, SpaceX официально презентует проект Starship/Super Heavy. Сегодня глава частной комической компании Илон Маск показал в Twitter короткое видео из цеха сборки на техасском полигоне в Бока-Чика и рассказал некоторые подробности.

На площадке сейчас активно компонуют аппаратуру, которая будет под головным обтекателем. Сборку верха хотят успеть закончить к среде.

Как раскрыл глава SpaceX, этот отсек "напичкают" многим (батареи, двигатели ориентации, верхние выдвигающиеся аэродинамические поверхности, баки с газами), чтобы уравновесить тяжелый "низ" с массивными двигателями Raptor и аэродинамическими крыльями.

Маск показал отполированные листы обтекающих элементов корпуса, частично состоящие из запатентованного сплава SX500:

Just leaving SpaceX Starship build site in Boca pic.twitter.com/Bqt40mSdX4 — Elon Musk (@elonmusk) September 23, 2019

На нижнюю часть цилиндрического корпуса Starship версии Mk1 уже установили две аэродинамические поверхности - не опоры, по словам Маска. Кроме того, по его словам, снизу будет еще одной небольшое аэродинамическое крыло.

Для правильного расположения Starship перед посадкой будут использоваться как аэродинамические поверхности, так и двигатели ориентации с основными двигателями Raptor, способными изменять вектор тяги.

Площадка в Бока-Чика уже оборудована емкостями наземной инфраструктуры (для топлива, окислителя, воды и других нужд).

Starship проекта Mk2 будет запускаться со стартовой площадки SLC-39A на мысе Канаверал во Флориде, но первыми запустят в тест-полет все-таки Mk1 в Техасе.

Справка. В ноябре 2018 года глава компании Илон Маск заявил, что новая ракета вместе с космическим кораблем будет носить название Starship, а огромная маршевая ступень — Super Heavy. Этот проект затеян для того, чтобы доставлять людей на Луну и обратно, на Марс и в другие места Солнечной системы. В идеальном случае первая миссия на Марс с экипажем и пассажирами может состояться до конца 2020-х годов.

Starship будет гораздо выше и изящнее как Starhopper, так и версий Mk1 и Mk2 - с большим количеством метановых двигателей Raptor, более толстой оболочкой, гладкой и зеркальной поверхностью, а также с плавно изогнутой носовой секцией. По ссылке — сравнение различных ракет проекта.

28 августа 2019 года SpaceX успешно запустили свой "пепелац" Starhopper (смотреть видео).

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