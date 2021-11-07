Маск спросил в Twitter, стоит ли ему продать 10% акций Tesla: обещает принять любой итог
07.11.2021, 13:37
Илон Маск (фото - ЕРА)
Американский миллиардер Илон Маск попросил у подписчиков в Twitter совет, стоит ли ему продать 10% своих акций Tesla. Опрос размещен на его странице в соцсети.
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"В последнее время много говорят о том, что нереализованная прибыль является средством ухода от налогов, поэтому я предлагаю продать 10% акций Tesla", – написал он.
Маск пообещал, что примет любой итог голосования.
К этому моменту проголосовали более 2,8 млн человек – 57% поддержали продажу акций. До конца голосования осталось восемь часов.
Сообщение Маска последовало за предложением Конгресса США облагать налогом активы миллиардеров.
- 2 ноября сообщалось, что личное состояние Маска увеличилось за день на $24 млрд благодаря росту на 8,5% стоимости акций Tesla и достигло отметки в $335 млрд.
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