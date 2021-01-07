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Илон Маск стал богатейшим человеком мира – Bloomberg

07.01.2021, 22:52
Илон Маск стал богатейшим человеком мира – Bloomberg - Фото
Илон Маск (фото - ЕРА)

Американский предприниматель и инженер Илон Маск стал богатейшим человеком на планете. Об этом сообщает Bloomberg.

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После роста акций компании Tesla на 4,8% в четверг, 7 января, Маск опередил основателя Amazon Джеффа Безоса, который удерживал лидерство с октября 2017 года.

Состояние Маска на 17:15 по киевскому времени оценивалось в $188,5 млрд, это на $1,5 млрд больше, чем у Безоса.

За последний год Маск стал богаче на $150 млрд, это, возможно, самый быстрый рост состояния в истории, отмечает агентство. Этому способствовал беспрецедентный рост стоимости акций Tesla, которая выросла за год на 743% благодаря стабильной прибыли, включению в индекс S&P и энтузиазму как Уолл-стрит, так и отдельных инвесторов.

Bloomberg отмечает, что Безос по-прежнему опережал бы Маска, если бы не его развод, в результате которого он лишился четверти доли в Amazon.

Несмотря на астрономические доходы, Маск говорит, что мало заинтересован в материальных вещах и имеет мало активов помимо его долей в Tesla и SpaceX. В интервью Акселю Спрингеру он заявил, что использует богатство для ускорения эволюции человечества в космическую цивилизацию.

"Мне нужна возможность внести свой вклад в развитие города на Марсе", – заявил Маск.

После публикации отчета о его новом статусе Маск написал в Twitter: "Как странно", – и позже добавил: "Что ж, вернемся к работе".

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Денис Юдин
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