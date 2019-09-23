Массовые протесты в Египте: задержаны сотни человек

Протесты в Египте (Фото: EPA)

В Египте в результате массовых протестов против действующего президента Абделя Фаттах аль-Сиси за последние дни были задержаны сотни человек, пишет Reuters.

По оценкам правозащитников, число задержанных уже составляет 373 человека. По другим данным, эта цифра уже перевалила за четыре сотни. Известно, что на минувших выходных египетские силовики усилили свое присутствие в центральном Каире.

Сообщается, что в стране в воскресенье начались сбои в работе социальных сетей и новостных сайтов. Кроме того, по словам свидетелей, службы безопасности в штатском останавливали людей в центре столицы и проверяли контент соцсетей на мобильных телефонах.

Ранее египетский бизнесмен и актер Мохаммед Али опубликовал в интернете серию видеороликов, в которых обвинил лидера страны в том, что он тратит миллионы на роскошные дома и отели, в то время как граждане Египта живут в бедности.

На прошлой неделе в столице и других городах страны начались акции протеста против президента, полиция применила слезоточивый газ.

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