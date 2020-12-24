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Майя Санду приняла присягу президента в Молдове. Люди встретили Додона криками "Иуда"

24.12.2020, 13:51
Майя Санду приняла присягу президента в Молдове. Люди встретили Додона криками
Майя Санду (фото - ЕРА)

Сегодня в столице Молдовы во дворце республики прошла инаугурация избранного президента страны Майи Санду. Она приняла присягу, а также первые поздравления с вступлением в должность – в том числе, от бывшего уже президента Игоря Додона, пишет местное издание Newsmaker.

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Все мероприятие прошло в условиях соблюдения карантинных ограничений: гости были в масках и старались соблюдать дистанцию. А перед дворцом тем временем собралась толпа народу – люди кричали "браво" Санду и "Иуда", "воры" Додону.

Сама Санду в выступлении отметила, что это победа на выборах была не ее личная, а всего народа и что она – "дочь этой земли". 

В сети также появилось видео с репетиции инаугурации: на нем в зал вносят знак президента Молдовы в виде орденской звезды с цепью, а Санду в это время повторяет текст присяги. Примечательно, что такая репетиция обошлась государству в 150 000 леев (около 250 000 грн – ред.).

Полную запись инаугурации Санду с принятием присяги можно посмотреть здесь:

  • По итогам второго тура выборов 2020 года Санду – новый президент Молдовы. Она набрала 57,75% голосов, у действующего президента Игоря Додона – 42,25%.
  • 10 декабря Конституционный суд Молдовы утвердил победу Санду на президентских выборах.

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Дарья Мостовая
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