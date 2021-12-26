"Мечтаем о многом". Байден поздравил NASA с запуском самого дорого телескопа James Webb

Президент США Джо Байден ожидает больших результатов от работы самого дорогого орбитального телескопа James Webb. Об этом он написал в Twitter, поздравив с запуском телескопа NASA.

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"Поздравляю NASA и всех, кто сделал возможным запуск телескопа James Webb. Это – яркий пример того, чего мы можем достичь, когда мечтаем о многом", – написал Байден.

Он отметил, что США всегда знали – проект будет большим и рискованным делом.

"Однако большой риск приносит большие плоды", – подытожил президент США.

25 декабря самая дорогая и крупная орбитальная обсерватория, телескоп James Webb, успешно правилась в путь длинной 1,5 млн км.

Стоимость проекта — до $10 млрд, причем с каждым годом издержки будут расти.

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Марк Сировой

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