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"Мечтаем о многом". Байден поздравил NASA с запуском самого дорого телескопа James Webb

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2021, 12:38
Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден ожидает больших результатов от работы самого дорогого орбитального телескопа James Webb. Об этом он написал в Twitter, поздравив с запуском телескопа NASA.

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"Поздравляю NASA и всех, кто сделал возможным запуск телескопа James Webb. Это – яркий пример того, чего мы можем достичь, когда мечтаем о многом", – написал Байден.

Он отметил, что США всегда знали – проект будет большим и рискованным делом.

"Однако большой риск приносит большие плоды", – подытожил президент США.

"Мечтаем о многом". Байден поздравил NASA с запуском самого дорого телескопа James Webb

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Марк Сировой
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